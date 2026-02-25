"Luciano si gioca tanto tra Galatasaray e Roma. Con Spalletti abbiamo assistito a grandi prestazioni, peccato soltanto per il crollo di mentalità dell’ultima settimana". Lo dice Claudio Marchisio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Quanto ha inciso in negativo il caso Kalulu-Bastoni del derby d’Italia con l’Inter?

"Un episodio non può essere un alibi per la stagione. Può dare fastidio, d’accordo, ma quale club non ha dovuto fare i conti con un errore arbitrale o del Var? Una grande squadra non si attacca a queste cose".

Mancano alcuni calciatori di personalità a Spalletti?

"Personalità e qualità, che serve sempre. La qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale per il mercato. Io non credo alle rivoluzioni. Le grandi squadre, anche per esperienza personale, nascono aggiungendo un paio di pezzi forti ogni estate. Due colpi veri e non 7-8 medi".