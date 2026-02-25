"Se leggi Inter-Bodo/Glimt sei sorpreso, ma se vedi la partita non lo sei per come hanno giocato. Una con la giusta attitudine, insieme e mettendoci tutto quello che serve, l'altra che gioca in maniera letargica, senza l'intensità che serve in una gara in cui dovevi rimontare, contro qualsiasi squadra del mondo, anche contro squadre meno forti del Bodo". E' l'analisi offerta da Thierry Henry dagli studi di CBS Sports dopo la sconfitta di ieri dell'Inter, in casa contro il Bodo/Glimt.