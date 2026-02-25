La Juventus riesce in una grande impresa: pur finendo sotto di un uomo per la cervellotica espulsione di Lloyd Kelly a inizio secondo tempo, la squadra di Luciano Spalletti costringe il Galatasaray, che arrivava dal 5-2 dell'andata, ai supplementari grazie al 3-0 dei 90 minuti regolamentari firmato da Manuel Locatelli, Fabio Gatti e Weston McKennie. Ovazione al triplice fischio per i bianconeri, tornati clamorosamente in piena corsa.

Avanzano invece PSG e Real Madrid. Magnes Akliouche regala al Monaco il gol del vantaggio nella sfida del Parc des Princes contro il Paris Saint-Germain riportando l'esito del doppio confronto in parità sul 2-2. La squadra di Sebastien Pocognoli ci crede, anche se al 58esimo finisce in inferiorità numerica per l'espulsione di Mamadou Coulibaly. L'uomo in più rinvigorisce il PSG che in otto minuti trova due gol con Marquinhos e Kvicha Kvaratskhelia che valgono l'ipoteca sugli ottavi di finale. Jordan Teze al 91esimo regala un barlume di speranza ai biancorossi che poi nel finale sprecano una grande occasione per i supplementari. Si chiude l'avventura del Benfica, illuso dal vantaggio firmato da Rafa Silva che gela il Bernabeu al 14esimo. Il Real Madrid riacciuffa la sfida dopo due minuti con Aurelien Tchaoumeni e chiude i conti con la rete di Vinicius.