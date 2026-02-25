Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in Conference League contro lo Jagiellonia, Paolo Vanoli ha sottolineato che, secondo lui, in Italia "stiamo sottovalutando il calcio internazionale e certi campionati esteri".

"Adesso il calcio è aperto in tutto il mondo ed è in continua evoluzione - le parole del tecnico della Fiorentina -. Poi noi abbiamo una storia e un campionato che, anche se non è più di un certo livello, resta molto difficile perché i tecnici sono tutti molto preparati. Però si stanno aprendo tanti campionati che mi hanno sorpreso. A volte c'è ignoranza nel sottovalutare. Definire il Bodo salmonari è sbagliato. Lo Jagiellonia non avrà un tipo di qualità, ma hanno tanta organizzazione. La Premier l'hanno fatta migliorare gli allenatori, tecnici come Guardiola, Conte, Klopp, hanno dato benefici anche alla Nazionale. Per me le partite internazionali sono esperienze bellissime, che fanno crescere. Domani sarà una gara che farà crescere".

