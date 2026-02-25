Il Galatasaray non molla l'idea Hakan Calhanoglu e continua a percorrere la via mediatica già scelta lo scorso anno e in vista del match di ritorno di Champions League contro la Juventus, il vice presidente del Cimbom, Abdullah Kavukcu, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ancora parlato del centrocampista dell'Inter. "I vostri calciatori sono perfetti per lo stile di gioco del Galatasaray" ha premesso spiegando il perché di tanta attenzione nei confronti dell'Italia. "Okan Buruk, il nostro allenatore, ha giocato per tre anni nell’Inter, guarda tutte le partite di Serie A e ha delle idee molto… italiane. Per questo motivo veniamo spesso a Milano" ha continuato prima di andare nello specifico su Calha.

L’ultima volta è stata a gennaio.

"Sì, abbiamo fatto un altro tentativo per Calhanoglu. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale".

La scorsa estate, però, la trattativa andò avanti per un bel po’...

"Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Hakan è un’icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi".

Da Osimhen a Calhanoglu: è più difficile trattare con De Laurentiis o con Marotta?

"Con l’Inter abbiamo un bel rapporto, anche se non abbiamo ancora concluso nessun affare. Quanto al Napoli, l’acquisto di Osimhen è stato complicato, ma è normale quando si parla di cifre così alte: De Laurentiis aveva fissato il prezzo e, quando ci siamo fatti avanti, voleva essere sicuro che saremmo stati in grado di versare tutti quei soldi. Esserci riusciti è motivo di grande orgoglio, perché abbiamo dimostrato a tutti il potere del nostro club".