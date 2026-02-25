Intervenendo sulle frequenze di Radio CRC, l'ex Procuratore Federale della FIGC, Giuseppe Pecoraro, dice la sua sulle polemiche nel calcio italiano in merito a presunti favori nei confronti dell'Inter, alimentati soprattutto sui social e amplificati da alcuni operatori dell'informazione: "Io non credo che esista una forma di Calciopoli oggi poiché non ne ho le prove, ma credo che Marotta con quelle dichiarazioni dopo Napoli-Inter abbia voluto mandare un messaggio".