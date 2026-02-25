Nel giorno del suo 24esimo compleanno, Filip Stankovic si è presentato in conferenza stampa per parlare del suo momento e di quello del Venezia, reduce da una vittoria preziosa a Pescara con cui si è confermato al primo posto in Serie B, ma anche dei suoi sogni e del calcio come affare di famiglia, visto il passato leggendario del padre e le belle cose che sta mostrando al Bruges il fratello minore Aleksandar. "Mio papà mi dice di non mollare, di continuare così e di non montarmi la testa perché adesso è il momento più importante (della carriera, ndr). Mi dice di non mollare nemmeno un centimetro perché il calcio non aspetta mai nessuno - le sue parole -. Mio fratello lo sento spesso, è un grande tifoso del Venezia, è venuto anche allo stadio per il match contro l'Entella. La mia famiglia guarda tutte le mie partite sul divano. Il mio sogno è giocare con mio fratello, come no? Magari con mio papà come mister. Dai, esageriamo".