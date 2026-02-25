Nel tour di interviste dopo Inter-Bodo/Glimt 1-2, match che è costato l'eliminazione dalla Champions League ai nerazzurri, Cristian Chivu si è soffermato anche ai microfoni di TNT Sports per offrire la sua analisi sul doppio confronto con i norvegesi e non solo: "Dobbiamo dare dei meriti agli avversari perché hanno fatto bene in entrambe le partite. Se avessimo segnato un gol, avremmo potuto mettere più pressione a livello mentale, soprattutto rispetto al loro piano di gioco. Ma loro hanno fatto molto bene, e sono riusciti a non subire gol. E avevano questa comodità mentale, fisica, probabilmente sapendo che noi dovevamo ancora segnare due gol. E poi, dopo un'ora di gioco, loro avevano più energia di noi, si vede che hanno giocato solo quattro partite negli ultimi due mesi, mentre noi giochiamo ogni tre giorni. Abbiamo perso il nostro focus, abbiamo fatto alcuni errori. Diamo credito a questa squadra e dobbiamo congratularci con i nostri avversari perché sono stati migliori di noi in due partite".

Eliminazione causata anche dalla stanchezza.

"Abbiamo speso un sacco di energie per cercare di colmare quel gap che avevamo, lo svantaggio di due gol. E se non segni nel primo tempo, probabilmente questa cosa ti pesa ancora di più, ti prosciuga un sacco di energie e anche la consapevolezza mentale su qualunque cosa tu stia pensando di fare. Mentre il tempo scorre via, perdi la pazienza, provi a fare qualcosa che non c’entra niente con il piano di gioco. E loro sono riusciti a sfruttare tutti i nostri errori".

L'obiettivo ora è il double Scudetto-Coppa Italia?

"È sempre così, cerchiamo di essere competitivi in ogni competizione. Una volta che esci da una competizione, ne hai ancora due da giocare. Giochiamo la semifinale di Coppa Italia contro il Como, andata e ritorno, e avremo altre dodici partite da giocare in campionato".