Dopo un inizio tutt'altro che facile nella fredda città norvegese di Bodo, dove l'Inter ha incassato all'andata un 3-1 difficile da ribaltare ma non impossibile, a San Siro ieri sera non è arrivato nessun colpo di scena. Nessuna rimonta, il possibile è diventato impossibile e da vicecampioni, i nerazzurri salutano l'Europa ai play off di Champions League. Nulla che non sia spiegabile calcisticamente parlando riguardando i 180 minuti complessivi o anche soltanto i novantaquattro di ieri sera, e ha ragione in tal senso Nicolò Barella quando dice "questo è il calcio", eppure contro i fisicati, arcigni e attenti norvegesi qualche soluzione alternativa la squadra di Chivu avrebbe potuto trovarla. "Abbiamo provato a sbloccarla in tutti i modi, non ci siamo riusciti" ha detto l'allenatore di casa a Sky nel postpartita, e il problema sta esattamente in quello.
I primi quarantacinque minuti di gara sono quasi a senso unico ma gli innumerevoli tentativi verso la porta di Haikin mandano l'Inter a riposo sullo 0-0 e una posizione complessiva di svantaggio con metà clessidra già vuota. La corsa contro il tempo non è però l'unica insidia per i ragazzi di Chivu che non sembrano mai trasmettere quel fuoco dentro che spesso hanno mostrato e che in campo continentale non fanno ardere da ormai parecchio. I numeri non sorridono al tecnico romeno che da Madrid in poi ha collezionato sei sconfitte europee e che oggi fanno rumore alla luce di un'eliminazione ai playoff per mano del Bodo/Glimt. Avversario tosto che dopo Madrid ha dispensato lezioni di ferocia anche a Milano, dove la squadra di Knutsen ha ottenuto un risultato storico che comprensibilmente il club celebra anche sui social. Risultato storico, appunto, che l'Inter s'addossa non con leggerezza e che trascende le spiegazioni tecnico-tattiche e altrettanto giustamente brucia senza discussioni alcune. Con buona pace di Barella che subito a bordocampo dopo il triplice fischio argomenta anche in maniera corretta oltre che sincera e lineare, la domanda che sorge dopo il 5-2 finale nel doppio confronto col Bodo è: una squadra come l'Inter come fa a non evitare che 'cose come queste' non succedano (semicit.)? Se è vero che l'errore di Akanji che porta al gol di Hauge è fortuito e capita proprio ad uno dei migliori interpreti stagionali di Chivu, altrettanto vero è che di fatto finisce con l'essere l'elemento che spacca la partita risultando determinante, come altresì determinanti sono gli errori e la mancanza di lucidità nel compiere la scelta giusta al momento giusto.
Frazioni d'attimi che finiscono sul taccuino dello staff tecnico che al netto di una risposta mediatica solleciteranno ad Appiano domande su come siano riusciti a perdere una partita dominata a dir poco. E poco non dicono i numeri che attestano la natura di una gara che per quanto creato l'Inter dovrebbe già avere in tasca gli ottavi e in scioltezza peraltro. Eppure ad accedere alla fase ad eliminazione diretta è proprio la squadra dirimpettaia che per nove undicesimi ieri era norvegese e ancora una volta ha fatto indietreggiare gli italiani in campo, di nuovo finiti a schiantarsi contro i glaciali scandinavi. Freddezza mancata proprio ai nerazzurri che si sono lasciati fermare da rimpalli, imprecisioni, tiri fuori anche se di poco dallo specchio della porta, pali, Haikin, difensori e chi ne ha più ne metta: il Bodo sembrava un iceberg contro il quale alla fine l'Inter si è schiantata a furia di sprecare con negligenza, nel primo tempo soprattutto, pagata col naufragio. A mandare in mayday mood i nerazzurri sono l'ex Milan Hauge ed Evjen: dopo aver atteso per quasi un'intera ora di gioco in attesa del primo errore che poi arriva e mette in discesa la strada verso la festa norvegese e manda in pausa riflessione l'Inter che ora dovrà rialzarsi subito e rifarsi in campionato, dove tra una settimana e mezzo ci sarà un'altra prova del nove che potrà e darà altre risposte stagionali. A strappare un sorriso a Chivu, che vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, è Denzel Dumfries, rientrato dopo tre mesi dall'infortunio alla caviglia che lo ha costretto all'intervento chirurgico. E l'altra nota positiva di serata è il gol dell'orgoglio di Alessandro Bastoni che pur senza esultare si prende tutto l'affetto di uno stadio Meazza che si stringe attorno a lui, coccolandolo dopo la complicata settimana vissuta. Abbracci e pacche sulla spalla che non mancano mai a Chivu e ai suoi ragazzi che però oggi hanno qualche domanda da porsi, accantonando quel +10 in campionato.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 11:07 Capello: "Milan da scudetto? Era un'utopia. Allegri ha speso tanto a livello mentale per cercare di restare attacco all'Inter e ora c'è un pericolo"
- 10:58 Juventus, Kalulu: "Dopo l'espulsione con l'Inter ho spento il cellulare"
- 10:48 Pagelle CdS - Akanji 4, Barella 5, a Frattesi manca un pizzico di precisione
- 10:34 Knutsen: "Noi molto fortunati nel primo tempo: bene in difesa, malissimo con la palla"
- 10:20 Bisseck: "Gli dei del football hanno detto 'non oggi'. Meritiamo comunque i complimenti, ecco perché"
- 10:06 Del Piero: "Inter senza energia: in gare così serve altro. Sembra quasi che..."
- 09:52 Henry: "Inter-Bodo? Se vedi la partita non sei sorpreso. Nerazzurri letargici, senza intensità"
- 09:38 Pagelle TS - Sommer, nessuna responsabilità. Tutti insufficienti, si salvano in tre
- 09:24 TS - Inter, campagna europea fallimentare: spicca un dato su tutti nel confronto Chivu-Inzaghi
- 09:10 Moviola CdS - Høgh su Barella è da rigore? Il dubbio resta
- 08:56 GdS - Inter fuori dalla Champions: c'è la data per il derby di Milano
- 08:42 Sacchi: "Il Bodo fa fuori l'Inter e il verdetto è clamoroso se consideriamo valore, spese e fatturato. I nerazzurri pagano la prima fase"
- 08:28 Pagelle GdS - Si salvano in pochissimi. Malissimo Akanji e Thuram
- 08:14 GdS - Ci siamo giocati l'Inter. Figuraccia? La verità sta nel mezzo
- 08:00 L'Inter rende il possibile impossibile e anche a San Siro diventa piccola contro i giganti norvegesi del Bodo
- 00:37 videoInter-Bodo 1-2, Tramontana: “Ci abbiamo provato, ma poca fame. C’è delusione ma…”
- 00:10 Inter-Bodo/Glimt, la moviola - Hogh-Barella, non c'è rigore. Tocco di mano in area di Sjøvold non punibile
- 00:04 Chivu in conferenza: "Bisogna rendere merito agli avversari. Serie A altra storia, col Genoa gara importante"
- 00:00 Bodo Star, ma nessuna vergogna
- 23:53 Bodo/Glimt, Knutsen in conferenza: "Abbiamo fatto la storia dello sport norvegese. Chivu uomo fantastico"
- 23:48 Luis Henrique a Sky: "Stasera siamo stati sfortunati. Ora dobbiamo fare di tutto per vincere il campionato"
- 23:47 videoLuis Henrique in mixed: "È mancato solo il gol, non abbiamo mai sottovalutato il Bodo/Glimt"
- 23:40 Chivu a Sky: "In Champions non siamo riusciti a essere competitivi. C'è tanta amarezza, ma non posso rimproverare nulla alla squadra"
- 23:28 Bodo/Glimt, Hauge a Sky: "È stato incredibile. L'Inter è una squadra fantastica, siamo orgogliosi"
- 23:27 Luis Henrique a ITV: "Abbiamo fatto di tutto per fare gol, è mancata fortuna. Ora testa al campionato"
- 23:21 Bisseck a ITV: "La palla non voleva entrare. C'è delusione, ma abbiamo altre due competizioni e vogliamo vincerle"
- 23:06 Barella a Sky: "La delusione c'è, non ci nascondiamo. Scudetto obiettivo da inizio anno". Poi cita Inter-Liverpool
- 23:03 Inter-Bodo/Glimt, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Inter-Bodo/Glimt, Fischio Finale - Norvegesi arcigni anche a San Siro: Inter fuori dall'Europa. L'unica grande gioia la regala Dumfries
- 22:57 Inter-Bodo/Glimt, le pagelle - Akanji stordito, Barella senza energia. Zielinski di spessore
- 22:57 Bodo nell'acqua: Inter battuta 2-1 anche al ritorno, norvegesi agli ottavi di UCL. Addio all'Europa senza gloria
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-BODO GLIMT: COMMENTI e PAGELLE. Collegamento LIVE da SAN SIRO
- 22:00 La fiducia dei tifosi nella rimonta nerazzurra: oltre 70.400 spettatori per Inter-Bodo/Glimt
- 20:51 Ronaldo: "I tifosi dell'Inter sono importanti per me, bello ricevere questo affetto". Vieri: "Pio e Thuram sono molto bravi"
- 20:36 Marotta: "Pre-accordo tra Inter e Simeone? Fake news, siamo straordinariamente contenti di Chivu"
- 20:12 Chivu a Sky: "Rimonta? È tutto fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione. Frattesi è un valore aggiunto"
- 19:57 Darmian a ITV: "Testa o gambe? Entrambe. Ci proveremo con il gruppo e con San Siro"
- 19:56 Darmian a Sky: "Gol da trovare il prima possibile, ma non deve essere un'ossessione"
- 19:48 Bowen: "Inter femminile grande gruppo. E abbiamo una motivazione in più"
- 19:34 Sky - Inter-Bodo/Glimt, possibile novità dell'ultima ora: Frattesi verso il sorpasso su Mkhitaryan
- 19:20 Sneijder denuncia: "Quattromila minacce di morte dall'Argentina per aver parlato di Prestianni-Vinicius"
- 19:05 Stromberg: "L'Inter vincerà il campionato. E per me Juve e Napoli finiranno fuori dalla Champions"
- 18:51 Quel fine dicitore di Cristian Chivu parla in italiano, ma sa ironizzare pure in inglese: un genio!
- 18:37 Inter, statistiche incoraggianti in Champions nelle ultime sette sfide a eliminazione diretta
- 18:23 Marotta, 'Premio della letteratura sportiva' prima della Champions: "I valori dello sport sono tanti e tutti positivi"
- 18:09 Lecce-Inter, Dimarco sugli scudi. Zielinski opera il sorpasso in vetta
- 17:56 Achraf Hakimi andrà a processo per stupro. Lui si difende: "La verità emergerà pubblicamente"
- 17:42 Juventus in difficoltà, l'analisi di Kelly: "Non è sicuramente la partita con l'Inter che ha causato questi problemi"
- 17:27 Rampulla: "Inter nettamente più forte, sono sicuro che passerà. Non c'è paragone con il Bodo"
- 17:13 Youth League - Gli Up&Down di Inter-Real Betis: Iddrissou travolgente, Mancuso decisivo
- 17:10 Gianfelice Facchetti risponde a Giletti: "Un'associazione a delinquere muoveva i fili del calcio e mio padre non ne faceva parte"
- 16:58 videoYouth League, Iddrissou: "La tripletta un'emozione folle. Per me è un gran momento, ma devo restare lucido"
- 16:46 videoYouth League, Carbone: "Approccio devastante e reazione incredibile. Vittoria che vale doppio"
- 16:29 Coppa Italia, tutto esaurito impossibile per Como-Inter a causa delle disposizioni del Viminale
- 16:17 Giudice Sportivo - Bastoni squalificato dopo il giallo di Lecce: salta il Genoa. Prima sanzione per De Vrij
- 16:03 Ale Stankovic: "Chivu è importante. Sono nato all'Inter, voglio tornarci e loro sanno come la penso"
- 16:02 Youth League - L'Inter non muore mai: enorme vittoria contro il Betis (5-3) e nerazzurri ai quarti di finale
- 15:46 Lautaro testimonia la sua "ricarica per tornare più forte", il solito Thuram...
- 15:32 Novellino sentenzia: "L'Inter ha le mani sullo scudetto. Vi dico i problemi di Milan e Napoli"
- 15:18 Bonolis: "Bastoni ha simulato come si vede decine di volte in una partita. Mi stupisce l'operato del VAR"
- 15:03 A. Paganin: "Inter superiore al Bodo, rimonta alla portata. I nerazzurri sono i più attrezzati"
- 14:49 Il Barcellona non molla l'obiettivo Bastoni. Ma l'operazione resta altamente complicata: due i motivi
- 14:34 Condò: "Bodo entusiasta, ma ora ha qualcosa da perdere. E rispetto all'andata..."
- 14:07 Buffon: "Esposito si prepara per essere protagonista. Fossi stato l'Inter il rischio su di lui lo avrei preso"
- 13:53 SM - Ritorno col Bodo ancora senza Calhanoglu. Chivu si affida a Zielinski ma sulle mezzali tornano i veterani
- 13:38 Il Como perde Baturina: lesione alla caviglia, sarà out anche per l'andata di Coppa Italia con l'Inter
- 13:23 videoAndersen, pres. Bodo/Glimt: "Stasera grande sfida. Siamo gli underdog, ma vogliamo fare bene"
- 13:10 TS - McKennie, niente addio alla Juventus: a un passo l'accordo per il prolungamento
- 12:56 Zanchetta: "Ecco i miei tre punti di forza. Papà ex calciatore? Mi ha aiutato per..."
- 12:41 Bodo/Glimt, Bjørkan: "Stasera con l'Inter sarà una battaglia, loro ci metteranno volontà ed energia"