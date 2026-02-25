Il Corriere dello Sport promuove la direzione di gara dello spagnolo Hernandez Hernandez, scelto da Rosetti per Inter-Bodo Glimt.

Sui tre rigori chiesti dall'Inter, il dubbio resta in particolare sul contatto in area norvegese tra Høgh e Barella, che è in vantaggio: "Høgh lo tocca con il piede di richiamo, il contatto c’è, resta qualche dubbio", si legge.

Regolari i due gol dei norvegesi, mentre serve la GLT al direttore di gara spagnolo per convalidare la rete di Bastoni: Haikin raccoglie il pallone quando lo stesso ha superato la linea di porta.

