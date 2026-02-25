Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo la disfatta casalinga con il Bodo, si salvano in pochissimi.

Uno di questi è Bastoni (6,5): "Riscaldato dalla Curva Nord dopo la burrasca, completa la catarsi con un gol che purtroppo arriva troppo tardi per discutere il verdetto".

Sufficiente Luis Henrique (6): "Molto più risoluto del solito. Dalla sua parte gli spazi si aprono spesso e lui ci si infila senza paura, stavolta. Dura un tempo però".

Anche Sommer (6): "Qualche disimpegno da brividi ma anche una parata su Evjen che tiene la partita sullo 0-0. Reattivo anche su Blomberg ma non basta".

Il 6 va pure a Bonny, entrato nella ripresa. Poi solo bocciati.

Il peggiore è Akanji (4,5): "Anche i grandi sbagliano, soprattutto con un taglio sul viso: l’amnesia che regala lo 0-1 è una sentenza. Il palo successivo non lo assolve".

Malissimo anche Thuram (4,5): "Sbaglia un gol facile che viene “perdonato” dal fuorigioco. Il resto è una collezione di peccati misti a sparizioni. Va recuperato".

Sottotono Barella (5): "Non è al top e si vede presto. E’ storta la notte da capitano, anche perché nell’inconsueto ruolo di mezzala sinistra non si orienta".

Il 5,5 per Bisseck, Frattesi, Zielinski, Dimarco, Esposito, Diouf e Sucic; senza voto Carlos e Dumfries.

Chivu 5: "La stanchezza e la tensione, più che la malasorte, determinano il patatrac: i due secondi tempi, in Norvegia come ieri, costano la Champions".