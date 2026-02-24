Finisce ai playoff l'avventura in Champions League dell'Inter, eliminata dal Bodo/Glimt dopo il 5-2 maturato tra andata e ritorno. Il primo a commentare per Sky Sport l'uscita di scena prematura dalla Coppa dei nerazzurri è Nicolò Barella: "Oggi non penso ci abbiano messo in difficoltà, abbiamo preso gol su un errore individuale, fa parte del calcio. Oggi l'ha fatto Manu (Akanji, ndr), altre volte l'ho fatto io o altri compagni. Sono cose che succedono, la cosa più difficile era sbloccarla e non siamo riusciti. Complimenti al Bodo che ha fatto due vittorie contro di noi, si sono meritati la qualificazione".
Dopo due finali in tre anni c'è amarezza per questa eliminazione.
"Certo, assolutamente. La delusione c'è, non ci nascondiamo perché vogliamo lottare su tutti i fronti. Ci abbiamo provato, sono stati più bravi loro. Per un punto non siamo passati, per colpa di un rigore fischiato al 90' (si riferisce a Inter-Liverpool, ndr) ci saremmo risparmiati due partite e la trasferta di Bodo. Questo è il calcio, è la nuova Champions".
Ora testa sul campionato.
"No, il pensiero era arrivare in fondo su tutti i fronti. Poi capita di uscire con l'Atletico e vincere lo scudetto, quest'anno siamo a +10 e siamo usciti col Bodo. L'obiettivo è lo scudetto, ma da inizio anno".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
