Il voto 6 a Sommer apre le pagelle di Tuttosport di inter-Bodo/Glimt: nessuna responsabiità per il portiere elvetico. Prende invece un 5,5 Bisseck che si propone con continuità ma è in ritardo sul 2-0. Voto 4 ad Akanji: errore troppo grande pur in una prova più che sufficiente. Arriva al 6 Bastoni, che assiste Dimarco e firma il gol.

Penalizzante 5 in pagella per Luis Henrique, a cui (secondo il quotidiano) manca ancora intraprendenza. Anche Diouf al suo posto non va oltre il 5,5. Stesso voto per Frattesi, tra i più attivi per inserimenti e colpi di testa (6 a Bonny che gli subentra). Ancora 5,5 anche per Zielinski: cerca qualcosa di diverso ma non trova il pertugio giusto, mentre Sucic prende 5: non entra con l'atteggiamento da rimonta. Peggio Barella, 4,5: impreciso e con tanti errori. Chiude il centrocampo Dimarco, con un altro 5,5, corre ma alcuni cross risultano "sgonfi".

Davanti male Thuram (4,5, si accende a sprazzi) ed Esposito (5, generoso ma senza essere incisivo). Infine Chivu, 4,5: la macchina quasi perfetta in campionato si è inceppata in Europa con 5 ko. "Ng" per Dumfries e Carlos Augusto.

Nel Bodo 7 a Bjortuft e Evjen, 7,5 ad Hauge e 8 al tecnico Knutsen. Sufficiente l'arbitro Hernandez.

