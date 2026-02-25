Torna a parlare il protagonista della 'madre' di tutti gli episodi arbitrali controversi della storia della Serie A. Piero Ceccarini, colui che non sanzionò il calcio di rigore per fallo di Mark Iuliano su Ronaldo nel famigerato Juventus-Inter dell'aprile '98, intervenendo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli torna a parlare di quel momento adattandolo al contesto attuale del VAR: "Non credo che l'aiuto della tecnologia andrebbe utilizzato in questa maniera, la mia scelta all'epoca fu coerente con quanto percepito dal campo, un fallo di sfondamento da parte di Ronaldo. Ma la mia idea ormai non ha più senso, visto tutto il bordello che si è creato ora sul VAR Non avrebbe senso parlarne".

Secondo Ceccarini, il problema riguardante l'utilizzo del Var emerso nelle ultime giornate di campionato, parte in realtà da lontano: "Non ha mai funzionato in Italia. Gli arbitri non sanno più decidere e si affidano sempre e unicamente al VAR per sentirsi sollevati dalle responsabilità e ricevere un aiuto esterno, che però molto spesso si rivela controproducente, mandandoli in confusione".