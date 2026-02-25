Quella di ieri contro il Bodo/Glimt è stata con ogni probabilità l'ultima apparizione di Yann Sommer in Champions League. Ne è convinto l'ex calciatore svizzero di origini croate Mladen Petric, oggi opinionista per l'emittente elvetica BlueSport: "Immagino che sia stata l'ultima partita. Probabilmente non sarà più un portiere per un club internazionale di alto livello, vista la sua età. E non credo che andrà da nessuna parte solo per giocare di nuovo in Champions League. Ecco perché è molto probabile che sia stata l'ultima partita"