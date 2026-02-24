Ospite speciale a San Siro per Inter-Bodo-Glimt, il Fenomeno Ronaldo si presenta ai microfoni di Sky Sport per descrivere le emozioni provate nel suo ritorno in quella che è stata la sua casa dal 1997 al 2002: "E' molto bello tornare qui, è bello ricevere questo affetto da parte dei tifosi, sono importanti per me. E' una serata bellissima, la gente aiuterà l'Inter a rimontare", le parole di Ronie.

Con il brasiliano c'è anche Christian Vieri, che si lascia andare a una battuta: "Io e Ronie in campo stasera? Pio e Thuram sono molto bravi, noi siamo vecchi e giochiamo a padel. Non possiamo più giocare a San Siro".