Il match di ritorno dei playoff di Champions League Inter-Bodo/Glimt, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, è stato visto da 1 milione 13 mila spettatori medi complessivi in total audience con 1 milione 842 mila contatti unici e il 3,9% di share tv. Diretta Gol - dalle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 - ha raccolto 110 mila spettatori medi in total audience.

Ottima performance anche per gli studi, con Champions League Show che media 239 mila spettatori medi per il prepartita (dalle 20) e ben 328 mila spettatori medi per il post (dalle 23).