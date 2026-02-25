L'Atalanta ribalta il Borussia Dortmund e scongiura il triplice flop delle italiane nei playoff volando agli ottavi di Champions League. Traguardo importante per il tecnico orobico Raffaele Palladino, che nel dopopartita, ai microfoni di Sky Sport, si spende in difesa del calcio italiano e delle sue squadre troppo spesso fatte oggetto di critiche pesanti: "Ho sentito tanti commenti, a volte non belli, sia nei nostri confronti sia nei confronti delle squadre italiane. Io credo che il calcio italiano vada un po’ tutelato e protetto, soprattutto da parte nostra internamente. Siamo troppo critici quando le cose non vanno bene. Bisogna essere un po’ più costruttivi, un po’ più positivi e stasera l’abbiamo dimostrato. Probabilmente nessuno credeva in noi stasera e proprio questo ho detto alla squadra: questa rimonta era bella da fare per far ricredere tutti quelli che non credevano in noi".