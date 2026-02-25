Il 4-1 rimediato ieri al Metropolitano per mano dell'Atletico Madrid ha sancito la fine della corsa in Champions League del Club Brugge, e di conseguenza va in archivio la prima esperienza di Aleksandar Stankovic nella massima competizione europea del club. Dal proprio profilo Instagram, il centrocampista di scuola Inter ha voluto mandare un messaggio a tutti i sostenitori neroblu: "Un fantastico viaggio in Champions League giunge al termine. Orgogliosi di tutti, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Grazie ai nostri tifosi per essere stati al nostro fianco fino in fondo".

Sezione: News / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 17:38
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
