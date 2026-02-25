Il 4-1 rimediato ieri al Metropolitano per mano dell'Atletico Madrid ha sancito la fine della corsa in Champions League del Club Brugge, e di conseguenza va in archivio la prima esperienza di Aleksandar Stankovic nella massima competizione europea del club. Dal proprio profilo Instagram, il centrocampista di scuola Inter ha voluto mandare un messaggio a tutti i sostenitori neroblu: "Un fantastico viaggio in Champions League giunge al termine. Orgogliosi di tutti, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Grazie ai nostri tifosi per essere stati al nostro fianco fino in fondo".