Dopo l'eliminazione deludente in Champions League ai playoff contro il Bodo, l'Inter di Chivu sabato dovrà ripartire subito in casa contro il Genoa per presentarsi nel migliore dei modi al derby di Milano. La squadra nerazzurra ha un importante vantaggio da gestire da qui a fine campionato. Calhanoglu torna in gruppo, i tifosi puntano il dito contro Barella e Thuram.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
