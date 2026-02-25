Ivan Majewski, allenatore del Celje, squadra impegnata domani contro il Drita in Conference League, è intervenuto in conferenza stampa della vigilia dove ha parlato del match andato in scena ieri tra Inter e Bodo/Glimt, rimproverando tra le righe ai ragazzi di Chivu di non aver dato il 100%.

"Non ci siamo allenati per i rigori - ha esordito -, ma ho fiducia nei miei giocatori e sono pronti per questa partita. Mi aspetto che il Celje sia più aggressivo, perché dobbiamo giocare meglio. Questo è tutto ciò che abbiamo in mente. Dobbiamo migliorare e lo faremo. Io rispetto tutti gli avversari, perché ogni giorno guardiamo partite di calcio. Io personalmente guardo molte partite e dico spesso ai miei giocatore che se non sei al 100% avrai problemi, è chiaro. Cosa successa, ad esempio, ieri con l'Inter contro il Bodo/Glimt. Il calcio europeo è così adesso e dobbiamo essere pronti non solo al 100%, ma al 120%. Se saremo a quel livello, probabilmente passeremo al turno successivo. Mi prendo cura dei miei giocatori e della mia squadra".