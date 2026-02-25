Il futuro di Benjamin Pavard è ancora in dubbio. Il Marsiglia ha in mano un diritto di riscatto da circa 15 milioni di euro per acquistare definitivamente il cartellino del francese, ma le perplessità sulle sue prestazioni ad oggi spostano la lancetta più verso il no che verso il sì. Pertanto, è concreta la possibilità che al termine di questa stagione l'ex Bayern Monaco torni a Milano, ma solo di passaggio perché la società nerazzurra non intende tenerlo in rosa e considera la sua esperienza all'Inter già conclusa.

In tal senso, si sta già muovendo qualcosa intorno a Pavard in ottica mercato. Come sostiene la Bild, il Borussia Dortmund starebbe monitorando la sua situazione in vista della prossima stagione, dal momento che non ha in mente di rinnovare il contratto di Niklas Sule e servirà un nuovo difensore centrale. Il fatto che l'Inter abbia messo sul mercato il classe '96 può rappresentare per il BVB un'occasione per strappare un buon prezzo, magari meno dei 15 milioni pattuiti con l'OM. Ad ogni modo sarebbe un'operazione insolita per i gialloneri, visto che l'età di Pavard non lo rende un elemento valorizzabile ed eventualmente rivendibile come da prassi per il club.