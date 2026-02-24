Niente Bodo anche per Hakan Calhanoglu che punta il Genoa, ma torna a sedersi per la sfida di questa sera contro i norvegesi, facendo compagnia a capitan Lautaro, relegato in tribuna per via dell'infortunio. Sono Lautaro e Calhanoglu dunque i grandi assenti del ritorno di playoff tra Inter e Bodo/Glimt questa sera in scena a San Siro. Partita per la quale l'allenatore nerazzurro ha già pensato le sue mosse: a sostituzione del capitano ci sarà Pio Esposito, mentre al posto di Hakan ci sarà il solito Piotr Zielinski, in periodo di forma smagliante. Torna invece dal 1' Nicolò Barella, assente a Lecce per via della squalifica, che, speculare a Mkhitaryan preferito a Sucic, affiancherà Zielo il regista. Di seguito la probabile formazione di Cristian Chivu disegnata da SportMediaset.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio, Thuram.