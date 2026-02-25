La finalista dello scorso anno buttata fuori dal Bodo/Glimt ai playoff: serata amarissima per l'Inter, che ora ha solo un modo per cancellare questa macchia, ossia vincere scudetto e Coppa Italia come scrive la Gazzetta dello Sport.

"La tiranna della Serie A e finalista dell’ultima Champions è uscita dall’edizione successiva contro una squadra di buon livello tecnico, ma mai andata neanche vicina agli ottavi di finale e con un fatturato che è dodici volte inferiore: viste le premesse, il tonfo è fragoroso - si legge -. Per smacchiare questa delusione tremenda servirà, quindi, portare a casa quella coppia di trofei domestici rimasti sulla tavola imbandita, anche perché adesso le energie potranno essere gestite in maniera ancora più democratica, senza sforzi supplementari in Europa: in un contesto così, l’assenza di Lautaro – quanto sarebbe servito tra le maglie gialle ieri sera – preoccupa decisamente meno. A sentire Beppe Marotta non spaventa troppo, però, neanche il -20 milioni che verrà iscritto al bilancio, visto che il Bodo Glimt ha fatto evaporare gli 11 milioni di bonus per l’eventuale ingresso agli ottavi di finale di Champions e il successivo prevedibile maxi-incasso di San Siro: «Anche se dovessimo uscire, l’aspetto bilancistico lo andremmo a rimediare in corsa. Non è assolutamente un problema», aveva detto il presidente prima del match, mettendo tatticamente le mani avanti. Verrà quindi l’estate, dei giocatori verranno ceduti e il club spera per quella data di poter mettere una nuova toppa di tre colori sul petto, la numero 21: nient’altro che non sia lo scudetto può far dimenticare quest’incubo norvegese".