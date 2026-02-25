Fredrik Pallesen Knudsen, difensore norvegese capitano del Brann, club che domani affronterà il Bologna in Europa League, intervistato da TMW, ha parlato dell'impresa del Bodo/Glimt di far fuori l'Inter dalla Champions League, prendendo il club norvegese come punto di riferimento da emulare.

L'Italia è stata superata dalla Norvegia alle qualificazioni Mondiali. Ieri il Bodo/Glimt, dopo Lazio e Roma ha fermato anche l'Inter. Il calcio norvegese sta raggiungendo quello italiano?

"Storicamente penso che quello italiano sia uno dei campionati più difficili nei quali giocare. Ma al contempo penso che il calcio norvegese sia cresciuto in maniera importante negli ultimi anni. Il Bodo sta facendo benissimo in Champions League e anche noi abbiamo fatto un bel percorso in Europa League. Questo ci dà fiducia anche per questa partita".