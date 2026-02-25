In un'intervista a L'Equipe, Pierre Kalulu ha parlato di tanti argomenti, della stagione in bianconero, della Champions, e ovviamente dell'espulsione subita contro l'Inter. "Ho spento il cellulare per non alimentarla, alla fine la squalifica è rimasta nonostante in tanti ne abbiano parlato. Ora spero solo di lasciarmi tutto alle spalle. Ma questo non ha influito nella partita con il Galatasaray, altrimenti sembra che cerchiamo scuse: abbiamo semplicemente sbagliato la partita. Sono stato tifoso anch'io, so come sono le critiche. In un primo momento c'è la frustrazione, sfoghi tutto sui social, ma poi spegni tutto e te ne vai a dormire. Mi dico sempre che se non voglio leggere certe cose non devo andare sui social, anche se le cose vanno bene. Non ho bisogno che un utente qualsiasi mi dica se ho giocato bene o meno.

Per quanto mi riguarda voglio continuare così, solo il campo ti dà legittimità agli occhi dei compagni. Gli avversari vanno studiati per spingerli a fare quello che non sono abituati a fare. Bisogna saper anticiparli di due o tre mosse, un po' come negli scacchi".