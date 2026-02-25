"La cosa preoccupante vista contro il Bodo/Glimt è che l'Inter non aveva questa pazzia di passare il turno". Questo il pensiero espresso dagli studi di Sky Sport da Zvonimir Boban, che nel commentare l'eliminazione dei nerazzurri mette in evidenza un aspetto: "La cattiveria agonistica messa dall'Inter in questi anni di partecipazioni alla Champions e faceva grandi cose non si è vista in campo. Troppo scolastica, seria per l'amor di Dio; però è mancato quel boost che ti permette di passare il turno contro un avversario nettamente inferiore".

L'ex Milan ha poi aggiunto: "Li ho visti lenti, non hai mai provato l'uno-contro-uno; poi è arrivato Yoan Bonny che ha provato qualche giocata, così come Petar Sucic. I nuovi sembrava avessero uno spirito diverso, gli altri hanno giocato senza quel qualcosa in più, il che era evidente anche dalla postura generale".