Spazio a commenti e analisi di Inter-Bodo 1-2. La squadra nerazzurra viene eliminata ai playoff di Champions League dai norvegesi ed esce fortemente ridimensionata dall'Europa. Ora campionato e Coppa Italia per rendere la prima stagione di Chivu comunque strapositiva. I ricavi dimezzati, il paragone con Inzaghi e tanto altro nella nostra analisi.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
