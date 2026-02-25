L'Atalanta vola agli ottavi di finale di Champions League compiendo l'impresa storica di ribaltare il Borussia Dortmund dopo il 2-0 che era maturato in Germania otto giorni fa. Alla 'New Balance Arena' di Bergamo, la squadra di Raffaele Palladino batte 4-1 i tedeschi con il gol decisivo che arriva all'ultimo tiro della partita, al 98', grazie al rigore trasformato da un glaciale Lazar Samardzic.

La Dea, subito in vantaggio con Gianluca Scamacca al 5', chiude la prima frazione sul 2-0 con Davide Zappacosta, per poi vedere le porte del passaggio del turno spalancate in coincidenza del 3-0 di Mario Pasalic al 57'. Porte chiuse da Karim Adeyemi. Ma non definitivamente perché Nikola Krstović, mentre si avventa coraggiosamente su un cross in area per mettere dentro la porta il suo colpo di testa, viene colpito in pieno volto da Ramy Bensebaini. Il penalty non arriva in diretta, ma dopo la revisione al VAR. Il resto è storica. L'Italia, in attesa della Juve, porta almeno una squadra alle fase finali della competizione, dopo l'eliminazione dell'Inter di ieri. 

Sezione: News / Data: Mer 25 febbraio 2026 alle 20:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
