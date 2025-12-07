Con le sue prestazioni, l'attaccante del Bologna Santiago Castro non avrebbe attirato l'attenzione solo in Italia ma avrebbe fatto scattare anche le sirene della Premier League. In particolare, il Nottingham Forest e l'Aston Villa, secondo Tuttosport, sarebbero sulle tracce del forte attaccante rossoblu: le due squadre inglesi potrebbero lanciare un offensiva nella prossima estate con il Bologna che potrebbe chiedere una cifra che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Il Bologna, però, avrebbe piani diversi e nelle prossime settimane cercherà di stoppare sul nascere ogni potenziale trattativa proponendo al giocatore, osservato in passato anche dall'Inter, un ricco rinnovo del contratto con ingaggio che può arrivare a circa 1,3-1,5 milioni a stagione.