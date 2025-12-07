Tanti segnali positivi per l'Inter di Cristian Chivu che continua a registrare numeri incredibili. La squadra nerazzurra ha segnato 24 gol in questo campionato dall'interno dell'area, almeno sei più di qualsiasi altra formazione. Ma non solo perché a questa statistica va aggiunta anche la forza e la qualità dalla distanza: l’Inter è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in tutta la Serie A (6 reti), confermando varietà e imprevedibilità nella manovra offensiva.

E anche sugli sviluppi dei calci piazzati l'Inter sa fare male. La squadra di Chivu è quella con più gol (7) sugli sviluppi di corner in questa Serie A. Due di questi portano la firma di Thuram al pari di Baschirotto, Bonazzoli e Muharemović.

Con quello di Lautaro al Como l'Inter ha già segnato 6 reti nei primi 15 minuti, almeno due più di qualsiasi altra squadra. Ben quattro di queste portano la firma proprio del capitano nerazzurro, che ha colpito al 9’ contro il Cagliari, al 6’ contro la Cremonese, al 3’ contro la Lazio e oggi all’11’ contro il Como.

A chiudere la serata è arrivata anche la gioia di Carlos Augusto, il 12esimo marcatore differente dell’Inter in questa Serie A: nessuna squadra del campionato ha mandato a segno così tanti giocatori.