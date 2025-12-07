Non può passare inosservata la rete di Lautaro Martinez con la quale l'Inter ha sbloccato la partita di ieri sera contro il Como. Tutto è nato da una proiezione verticale della manovra dell'Inter, quando il Toro ha dapprima innescato sulla fascia destra l'inizio dell'azione con la volata di Luis Enrique; e poi è stato lo stesso argentino a chiudere l'azione (marcato da Addai) in modo implacabile, mettendoci energie consistenti, forza e quell'intelligenza agonistica che solamente i giocatori forti hanno. Un gol semplicemente stupendo perché Lautaro ha fatto una volata mostruosa per arrivare all'appuntamento con la conclusione.

E nel post-partita, ai microfonid Inter Tv, Chivu ha voluto rimarcare quest'aspetto: "Il merito è dei ragazzi che capiscono che quando c'è la pressione bisogna accelerare e andare in verticale e negli spazi. Quest'azione viene avviata da Lautaro, che fa ottanta metri di corsa e conclude verso la porta".