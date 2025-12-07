Notizie poco piacevoli, in chiave campionato, per l’Inter, ma pure per il Milan e per i tanti club italiani che concederanno i propri calciatori a determinate rappresentative europee già qualificate per il Mondiale nella prossima sosta di marzo. Secondo quanto appreso da FcInterNews infatti Croazia e Francia tra le altre (quindi Petar Sucic e Marcus Thuram) anziché giocare tra le mura amiche o comunque nel vecchio Continente, voleranno dall’altra parte del mondo (negli USA) per sfidare il Brasile di Carlo Ancelotti. Per una scelta - quella delle amichevoli a migliaia e migliaia di chilometri di distanza - che non riguarderà chiaramente la totalità delle Nazionali, ma che verrà seguita non solo dai transalpini e dalla rappresentativa a scacchi, ma pure sicuramente da altre selezioni.

Ergo, nel momento clou della stagione ci saranno dei calciatori che dovranno recuperare anche da viaggi oltreoceano ai quali non sono abituati, dal jet lag e da tutto quanto di stressante comporta una trasferta di questo tipo.