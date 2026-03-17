Domani, l'Inter Primavera scenderà in campo per scrivere la storia contro il Benfica, con l'obiettivo di centrare per la prima volta in assoluto la semifinale di Youth League. La sfida del 'KONAMI Football Centre di Milano', in programma alle 16, sarà trasmessa in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

Sezione: Giovanili / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 13:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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