Non le manda a dire Cesc Fabregas in conferenza stampa. Alla vigilia di Como-Manchester United, terza giornata della League Phase di Champions League, l'allenatore spagnolo ha risposto alle domande dei giornalisti. Sul valore della sfida ha detto: "Giocare contro il Manchester è come quando giochiamo con Inter, Milan, Juventus. Parlo di quello che fa l'altra squadra e di come possiamo fargli male, perché se dico ogni volta di stare attento al Manchester, i giocatori poi entrano in campo con paura".

Negli ultimi giorni, poi, si è accostato il nome del tecnico dei lariani alla panchina dei Red Devils. "Non rispondo, perché mi sembra una domanda brutta, senza rispetto per un grandissimo giocatore e allenatore come Carrick", ha smentito Fabregas. Poi, sulle critiche di inizio stagione, ha risposto: "Sto facendo un gran inizio di stagione. I numeri non sono la cosa più importante. Sono felice del mio percorso in questo inizio stagione".