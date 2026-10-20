Quest'oggi, il quotidiano britannico The Times ha pubblicato una smentita della notizia riportata qualche giorno fa, relativa ad un importo dii oltre 1,6 milioni di euro extra ricevuto da Gianni Infantino per mano della società statunitense incaricata di organizzare i Mondiali 2026 e non dichiarata nel rendiconto ufficiale, con tanto di scuse verso l'organizzazione e il suo presidente: "Non c’era alcuna 'seconda retribuzione'. I regolamenti non richiedono alla FIFA di includere nel suo rapporto annuale le spese e i rimborsi ricevuti dal signor Infantino, poiché non sono considerati “compensi” ai sensi dei requisiti di segnalazione svizzeri. Accettiamo inoltre che il signor Infantino non abbia acquistato una proprietà a Miami a un valore presunto sottostimato, come avevamo riportato, e né lui né la sua famiglia sono i proprietari legali o beneficiari di Shadi LLC e non esercitano alcun controllo su quella società, come avevamo suggerito. Siamo lieti di apportare queste correzioni e ci scusiamo con il signor Infantino e la Fifa per gli errori".
La FIFA riporta le parole del quotidiano in una nota pubblicata sui social e aggiunge: "Come la FIFA ha dichiarato ad agosto, è evidente che esiste uno sforzo concertato e in corso da parte di alcuni per minare la FIFA e il suo Presidente. La FIFA esorta i media ad agire in modo responsabile e a verificare attentamente tutte le fonti per prevenire la pubblicazione e la successiva riproduzione di informazioni false e diffamatorie. La FIFA accoglie con favore un esame legittimo. Ma l’esame non è una licenza per amplificare false accuse. Laddove il reportage sia inaccurato, fuorviante o totalmente falso, come in questo caso, la FIFA continuerà a contestarlo direttamente e con vigore".
FIFA & FIFA PRESIDENT RECEIVES APOLOGY FROM ‘THE TIMES’ FIFA takes note of an apology published today by The Times following an inaccurate and damaging report: On 13 October 2026 (Sport), we reported that Gianni Infantino received a "second salary" from Fifa, which Fifa had failed to disclose. This is incorrect. There was no “second salary.” Regulations do not require Fifa to include expenses and reimbursements received by Mr Infantino in its annual report as they are not considered "compensation" under Swiss reporting requirements. We also accept Mr Infantino did not purchase a property in Miami at a suspected undervalue as we reported and neither he nor his family are the legal or beneficial owners of Shadi LLC and have no control over that company, as we suggested. We are happy to make these corrections and apologise to Mr Infantino and Fifa for the errors. As FIFA stated in August, it is evident that there is a concerted and ongoing effort by some to undermine FIFA and its President. FIFA urges the media to act responsibly and carefully verify all sourcing to prevent the publication and subsequent reproduction of false and defamatory information. FIFA welcomes legitimate scrutiny. But scrutiny is not a license to amplify false allegations. Where reporting is inaccurate, misleading, or totally false, as in this case, FIFA will continue to challenge it directly and vigorously.— FIFA Media (@fifamedia) October 20, 2026
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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