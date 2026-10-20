In quello che presumibilmente è il miglior momento di forma del Paris Saint-Germain, sulla testa di Luis Enrique rischia di piovere un autentico macigno: i campioni d'Europa in carica contrappongono all'entusiasmo per la vittoria contro il Barcellona l'ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, all'inizio del secondo tempo della partita coi catalani, è crollato a terra dopo un contrasto con il ginocchio che ha avuto una torsione innaturale. Un problema che lo ha costretto a lasciare il campo sorretto dai sanitari del club francese tra la preoccupazione generale. C'è la seria preoccupazione che l'ex Napoli abbia subito la rottura del crociato.