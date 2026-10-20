In quello che presumibilmente è il miglior momento di forma del Paris Saint-Germain, sulla testa di Luis Enrique rischia di piovere un autentico macigno: i campioni d'Europa in carica contrappongono all'entusiasmo per la vittoria contro il Barcellona l'ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, all'inizio del secondo tempo della partita coi catalani, è crollato a terra dopo un contrasto con il ginocchio che ha avuto una torsione innaturale. Un problema che lo ha costretto a lasciare il campo sorretto dai sanitari del club francese tra la preoccupazione generale. C'è la seria preoccupazione che l'ex Napoli abbia subito la rottura del crociato.
Sezione: News / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 23:26
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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