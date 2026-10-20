Intervistato per un servizio di InterWetten, Lothar Matthäus si è espresso sulla situazione di Nick Woltemade, che sta vivendo un avvio di stagione particolarmente complicato alla Juventus: "La sua situazione è un po' come quella di Nicklas Fullkrug, che dalla Germania è andato in Inghilterra poi in Italia e alla fine è tornato in Germania. Non lo so se pagheranno 60-70 milioni per Woltemade, né so se lo Stoccarda o un altro club tedesco possa permetterlo dal punto di vista dell'ingaggio. Fullkrug ha dovuto accettare un taglio di stipendio a Brema, ma adesso sorride di nuovo. Si vede che i soldi non sono la cosa più importante, bisogna essere felici. Quindi, se una squadra tedesca ne avesse bisogno, qualora fosse possibile dovrebbe chiamare Woltemade".