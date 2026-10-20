Spettatore d'eccezione della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, due delle sue ex squadre, è stato Walter Samuel, ex difensore anche dell'Inter con la quale ha vinto il trofeo nel 2010. Per l'ex difensore argentino, assistente di Lionel Scaloni nell'Albiceleste, tornare nella Capitale da spettatore è stata una grande emozione in quanto, come racconta per 'The UCL Show', "si tratta della prima volta che torno a Roma per vedere una partita. Mi è toccato giocare contro i giallorossi con l'Inter o con il Real Madrid, ma mai ho visto una partita della Roma in casa. Roma è stata la mia prima avventura, il club che per primo mi ha dato fiducia e mi ha aperto le porte dell'Europa. Anche la mia prima figlia è nata qui, ho ricordi speciali. Poi ho deciso di andare al Real perché era il posto giusto per me. Venire a vivere in Europa, giocare in tanti club che per me hanno avuto un significato enorme, è stato qualcosa che mai mi sarei aspettato. Ho potuto conoscere bellissime città e vivere in posti fantastici; il calcio mi ha dato tantissimo".

L'atmosfera dell'Olimpico, però, per The Wall resta sempre speciale: "È impressionante. Ho giocato derby, clasicos, partite importantissime, però questo stadio mette la pelle d'oca. L'inno mi emoziona tantissimo, specie prima di un match col Real; è un'esperienza divina. Ed è bello che i tifosi si ricordino ancora di me, è piacevole essere riconosciuto".