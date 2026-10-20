Simone Braglia torna a difendere Josep Martinez ai microfoni di TMW Radio: "È un buon portiere, all'Inter ci sta bene nonostante l'opinione publica dica di no. Quello nell'ultima partita è un errore tecnico. I compagni non lo aiutano, lo ripeto. Sono errori che fanno spesso anche altri portieri. Spetta solo a Martinez confermare nel tempo la sua validità".

Juve, per il futuro meglio Conte o Inzaghi?

"Io sceglierei Conte, deve vincere subito la Juve, non può aspettare. In prospettiva Inzaghi, ma la Juve deve vincere subito e serve un allenatore di spessore".