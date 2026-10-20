Simone Braglia torna a difendere Josep Martinez ai microfoni di TMW Radio: "È un buon portiere, all'Inter ci sta bene nonostante l'opinione publica dica di no. Quello nell'ultima partita è un errore tecnico. I compagni non lo aiutano, lo ripeto. Sono errori che fanno spesso anche altri portieri. Spetta solo a Martinez confermare nel tempo la sua validità".

Juve, per il futuro meglio Conte o Inzaghi?

"Io sceglierei Conte, deve vincere subito la Juve, non può aspettare. In prospettiva Inzaghi, ma la Juve deve vincere subito e serve un allenatore di spessore".

Sezione: News / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 21:44
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.