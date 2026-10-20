Le italiane cominciano a mettersi prontamente alle spalle la pessima seconda tornata di Champions League e tornano dal primo round della terza giornata di League Phase con due successi importanti. Netto quello della Roma che abbatte un fragile Slovan Bratislava con un secco 4-0: segna su rigore Donyell Malen, timbrano il cartellino anche Mario Hermoso, Nahuel Molina e Nicolò Pisilli che trova la rete con la fascia da capitano al braccio. Il Napoli deve invece sudare un po' prima di domare il Bodo/Glimt, che riesce a rimontare due svantaggi ma poi cade definitivamente sotto i colpi di Scott McTominay, autore anche lui di una doppietta, e dell'autorete causata dal cross di Samuel Giovane. Di Matteo Politano la prima rete partenopea dopo solo un minuto di gioco, vano il gol di Sonde Fet per il 4-3 proprio nei secondi finali di partita. Il Napoli incamera i primi tre punti europei.

Serata di gare folli: succede di tutto a Parigi, dove il Barcellona rimonta due volte il PSG ma pochi secondi dopo aver segnato il 2-2 con Lamine Yamal subisce l'uno-due di Vitinha e Fabian Ruiz che certifica la potenza della squadra di Luis Enrique che mantengono un ritmo impressionante specie a livello di gol fatti. Ne vive di tutti i colori il Liverpool, che va sotto di due gol, poi rimonta fino al 4-2, poi subisce il 4-3 e trema fino al fischio finale. Tutto liscio per il Manchester City che travolge l'AEK Atene con un 5-1; pari tra Stoccarda e Atletico Madrid (a segno Julian Alvarez), vince il PSV Eindhoven a Oporto.

I RISULTATI

Roma - Slovan Bratislava 4-0

Napoli - Bodo/Glimt 4-3

Manchester City - AEK Atene 5-1

PSG - Barcellona 4-2

Stoccarda - Atletico Madrid 1-1

Liverpool - Villarreal 4-3

Porto - PSV Eindhoven 0-1