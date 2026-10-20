L'avvio di stagione della Juventus lascia spazio a voci tutt'altro che rassicuranti sul futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, a sua volta ex Inter, non rischia l'esonero immediato, ma, se i risultati non dovessero migliorare, la dirigenza bianconera farebbe valutazioni sul suo conto. E, tra coloro che potrebbero sostituirlo, c'è anche Simone Inzaghi. Lo riporta questa sera la Gazzetta dello Sport.
Il piacentino sarebbe il primo nome sul taccuino del club, affiancato a quello di Antonio Conte, che però non convince tutti i componenti della dirigenza. Riguardo alla considerazione per Inzaghi, la Rosea spiega: "I motivi sono tanti e soprattutto tre: la capacità di capire in fretta dove si trova e di agire di conseguenza, la bravura nel valorizzare i giocatori raggiungendo gli obiettivi prefissati e l’attenzione alle necessità della società". La pressione su Spalletti dunque aumenta: fondamentali le prossime settimane.
Alessandro Savoldi
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