Una buona e una cattiva notizia per Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, dopo l'allenamento di oggi. Secondo quanto appreso da Radio Bruno, sembra rientrato l'allarme per il problema al piede per il difensore Luca Ranieri. Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione già per la sfida contro i nerazzurri e Vanoli potrebbe persino valutare di schierarlo dal primo minuto, restituendo così una pedina importante al reparto arretrato.

Dovrà invece rimanere fermo Arthur Atta, che salterà la sfida di San Siro. Il suo recupero procede con maggiori difficoltà del previsto: l'obiettivo della Fiorentina è riaverlo tra i convocati per una delle gare successive, contro Atalanta o Sassuolo, ma non sono escluse tempistiche più lunghe, fino a dopo la sosta di novembre. 

Sezione: L'avversario / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 21:30 / Fonte: Laviola.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.