Dopo le prime sette giornate di campionato, la Serie A non ha ancora una capolista solitaria, dato che Lazio e Inter proseguono appaiate in testa alla classifica a pari merito con 19 punti. Come riporta DAZN, è una situazione che nel massimo campionato italiano non si verifica da ben 23 anni: per tornare all'ultimo campionato con almeno due squadre in vetta alla classifica dopo 7 giornate, bisogna tornare alla stagione 2003/2004, quando Milan e Juventus si divisero il primo posto fino all'ottava giornata (e pareggiando 1-1 lo scontro diretto proprio dell'ottavo turno). Poi, lo 0-0 dei rossoneri a Parma consentì ai bianconeri (4-1 sull'Udinese) di occupare, seppur solamente per una giornata, la vetta della classifica.

Al termine dell'anno solare, al primo posto chiuse la Roma, mentre il girone di ritorno fu dominato dal Milan che, poi, vinse il titolo di campione d'Italia battendo proprio i giallorossi 1-0 a San Siro col gol decisivo di Andrij Shevchenko.