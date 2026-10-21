Alessandro Bastoni al centro della difesa, con Akanji alla sua destra e Carlos Augusto a sinistra. E' questa l'idea che ha preso corpo nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, nello staff tecnico dell'Inter in vista della partita di stasera contro lo Shakhtar Donetsk. Fuori Bisseck dunque, con Dimarco confermato come quinto a sinistra visto che il brasiliano dovrebbe scalare per fare il terzo in retroguardia.

"La scelta, se confermata, mira soprattutto a migliorare la qualità tecnica in costruzione e a migliorare la spinta, nella speranza di costringere lo Shakhtar a rintanarsi nei propri trenta metri - si legge - Ovviamente si tratta di un tentativo, non di una svolta definitiva. Tanto più che l'Inter ha gli uomini contati e ha dovuto arruolare i due difensori dell'Under 23, Bovio e Stante, per rimpolpare la panchina. Ma Chivu avverte la necessità di raggiungere una stabilità dopo le due sconfitte di Champions e i balletti del primo tempo di Bologna: 15 reti incassate in 9 partite stagionali sono davvero troppe. E potevano essere molte di più".

Per quel che riguarda l'estremo difensore, invece, al momento non sono previsti avvicendamenti: Josep Martinez dovrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con Provedel.