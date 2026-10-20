Vasyl Kobin, bandiera dello Shakhtar Donetsk, ha espresso il suo parere sulla partita di domani contro l'Inter in un'intervista per UkrFootball: "Credo che la favorita in questa partita sia l'Inter. Innanzitutto, la squadra di Cristian Chivu è più esperta e prestigiosa dello Shakhtar, a mio parere. In secondo luogo, giocano in casa. E noi siamo costantemente in difficoltà contro le squadre italiane. Sono molto ostiche. La migliore dimostrazione della forza dell'Inter è il fatto che si qualifica ai playoff di Champions League da diverse stagioni consecutive. Non molto tempo fa, hanno addirittura raggiunto la finale. Una squadra di altissima qualità".

Kobin ha inoltre richiamato l'attenzione sulla fase iniziale della partita, che potrebbe rappresentare una seria prova per la squadra di Arda Turan: "Sono sicuro che a Milano l'Inter giocherà da una posizione di forza. Terranno di più il possesso palla e presseranno fin dai primi minuti, perché saranno spinti in avanti dai tifosi che aspettano la prima vittoria stagionale dei loro beniamini in Champions League. La motivazione degli italiani sarà pazzesca. I giocatori dello Shakhtar dovranno essere pronti a resistere alla forte pressione nei primi 10-15 minuti. L'Inter però è una squadra che segna molto e subisce altrettanti gol, quindi penso che ci saranno molte reti. Il mio pronostico è un pareggio per 3-3".