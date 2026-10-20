Lautaro infortunato, Esposito appannato a Bologna: la Gazzetta dello Sport ipotizza che la coppia d'attacco dell'Inter contro lo Shakhtar possa essere la "ThuBo": Thuram-Bonny. Magari per uno spezzone, magari, la possibilità non è da escludere a priori, dall'inizio.

L'intervista e l'avvio di stagione di Bonny

"Se Marcus mi dà qualche consiglio? No, diciamo solo caz*ate": così Bonny aveva raccontato il rapporto in spogliatoio con il compagno. Al di là degli scherzi, viste le ottime prestazioni nelle ultime settimane, ora l'ivoriano si candida fortemente per fare da spalla alla certezza Thuram anche in Champions League. Una coppia vista, come ben ricorda la Gazzetta, solo 7 volte in questi due anni. L'ultima? In Champions contro il Borussia Dortmund: sotto al muro giallo finì 0-2.

Pur partendo come quarto nelle gerarchie, dietro a due giganti come Lautaro e Thuram e a Pio Esposito, l'avvio di Bonny è stato convincente: ottimo ingresso contro il Bologna, primo gol in carriera in Champions League contro il Club Brugge, la sensazione di essere decisamente più sul pezzo rispetto al finale della scorsa stagione. Magari proprio su di lui, al fianco di Thuram, potrebbe puntare dal primo minuto Cristian Chivu domani sera a San Siro.