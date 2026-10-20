E' un Luciano Buonfiglio amareggiato quello che parla del calcio italiano. Il presidente del CONI, intervistato a Napoli e ripreso dall'ANSA, ha detto: "Servono risultati che non si possono improvvisare. Nel campionato di Serie A, che è la massima espressione del calcio, c'è poca valorizzazione dei nostri atleti. Le squadre hanno uno o due italiani, le partite dei club non ci entusiasmano. E anche la nazionale non può invertire il trend dalla sera alla mattina".

Buonfiglio ha poi criticato anche i numeri del movimento: "C'è stata una perdita di praticanti del 5 e 6% rispetto, nel frattempo, a un incremento del tennis del 7%". Insomma, il presidente del Comitato Olimpico non è soddisfatto dell'andamento.