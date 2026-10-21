Vincere stasera e rimettersi in carreggiata dopo due ko su due. Questo l'obiettivo dell'Inter che ospita a San Siro lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan. Perché la Champions sarà pure un sogno e non un obiettivo verosimile, ma passare dalle finali degli anni passati a un ruolo di pessima comparsa non sembra poprio il caso...

QUI INTER – Chivu non recupera nessuno e cerca di utilizzare le rotazioni con la massima intelligenza: ancora out Lautaro, Jones, Pavard e Stones. Dunque, coperta corta in difesa e in attacco. Dubbio tra i pali: chance per Provedel o conferma per Martinez? Carlos Augusto avrà una maglia dal 1': da capire se gli farà spazio Dimarco o uno dei centrali. Rispetto a Bologna, riecco dall'inizio sia Diouf che Calhanoglu. Mkhitaryan può scalzare la concorrenza e completare la mediana con Barella. In attacco, invece, Bonny reclama spazio al fianco di Thuram.

QUI SHAKHTAR DONETSK – Il tecnico Arda Turan ha una squadra piena zeppa di brasiliani che finora ha ben figurato: pari a Eindhoven contro il PSV e vittoria sull'AEK Atene. Tre gli infortunati: Marlon Gomes, Azarovi ed Eguinaldo. Si va verso l'ormai consueto 4-1-4-1 con Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho ed Newertton alle spalle del centravanti Kaua Elias. Bondar, Matvienko e Pedrinho i superstiti dello Shakhtar che perse 2-0 a San Siro contro l'Inter di Inzaghi in Champions nel novembre 2021, l'ultimo incrocio tra le due squadre.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Bovio, Stante, Spence, Dimarco, Luis Henrique, Stankovic, Zielinski, Sucic, Mosconi, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jones, Stones, Lautaro, Pavard.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Nazaryna; Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho, Newertton; Kaua Elias.

Panchina: Fesyun, Karavaev, Tsukanov, Kryskiv, Isaque, Gleiker Mendoza, Lucas Ferreira, Bruninho, Gabriel Carvalho, Traoré, Meirelles.

Allenatore: Arda Turan.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Azarovi, Eguinaldo, Marlon Gomes.

ARBITRO: Osmers.

Assistenti: Gittelmann e Dietz.

Quarto ufficiale: Exner.

Var: Schröder.

Avar: Brand.

