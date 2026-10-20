Naufragato il progetto Superleague, il Real Madrid ora prova a battere cassa con chi ha abbandonato da subito la barca. Il club spagnolo, infatti, ha chiesto un contributo economico alle squadre di Premier League che avevano aderito al progetto della Superlega europea: secondo quanto riportato da The New York Times | The Athletic, il club spagnolo ritiene che Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Tottenham debbano in ogni caso farsi carico dei costi iniziali del piano, nonostante il successivo ritiro.

Una fonte ha dichiarato che i costi potrebbero arrivare fino a 80 milioni di euro in totale. Finora i costi promozionali relativi alla Superlega erano stati coperti dal Real Madrid, assieme al Barcellona e alla Juventus. Nonostante l’addio al progetto poco dopo l’annuncio, il Real Madrid ritiene che i club inglesi debbano in ogni caso contribuire economicamente alle spese iniziali.